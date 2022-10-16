39 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 39 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء ورفحاء 38 مئوية، ثم المدينة المنوّرة وحفر الباطن والخرج 37 درجة مئوية، وكل من الرياض وبريدة وعرعر وجازان والعلا 36 مئوية، فيما سجّلت جدة وسكاكا وشرورة والقنفذة وينبع والمجمعة 35 درجة.