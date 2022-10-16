39 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 39 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء ورفحاء 38 مئوية، ثم المدينة المنوّرة وحفر الباطن والخرج 37 درجة مئوية، وكل من الرياض وبريدة وعرعر وجازان والعلا 36 مئوية، فيما سجّلت جدة وسكاكا وشرورة والقنفذة وينبع والمجمعة 35 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 13 مئوية، ثم الباحة 15 درجة، وكل من نجران وطريف والطائف وبيئة والقريات 16 درجة مئوية، فيما سجّلت تبوك وحائل وعرعر ووادي الدواسر 18 مئوية.
وسجّلت الدمام وينبع وجدة أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.