"فلكية جدة": كسوف حلقي للشمس غدًا يستمر 6 ساعات و4 دقائق

وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس الذي يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس؛ ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر؛ مشيرًا إلى أن السبب في ذلك أن القمر يتحرك في مدار بيضاوي وليس دائريًّا تمامًا؛ لذلك فهو يتحرك أحيانًا بعيدًا عن الأرض وقريبًا في أحيان أخرى، وسيكون القمر أثناء هذا الكسوف في "الأوج" (أبعد مسافة من الأرض)؛ مما يجعل حجمه الظاهري صغيرًا جدًّا.