أمطار رعدية جنوب غرب المملكة يوم الثلاثاء وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية في ساعات النهار على بعض المناطق

ويُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وتنشط تدريجيًّا أثناء النهار الرياحُ الشمالية على المنطقة الشرقية، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الغربية، وتثير الأتربة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة وبخاصة شرق المرتفعات الغربية.