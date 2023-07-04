أمطار رعدية جنوب غرب المملكة يوم الثلاثاء وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية في ساعات النهار على بعض المناطق

تشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات باستمرار تأثر بعض مناطق المملكة يوم الثلاثاء، بتقلبات جوية تشمل فرصًا للأمطار الرعدية جنوبًا، بالإضافة إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة في بعض المناطق.
ويُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وتنشط تدريجيًّا أثناء النهار الرياحُ الشمالية على المنطقة الشرقية، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الغربية، وتثير الأتربة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة وبخاصة شرق المرتفعات الغربية.
وتكون الفرصة مهيأة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الثلاثاء لتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة على مرتفعات شرق جازان وعسير، وقد تمتد لأجزاء من الباحة، وتترافق بهطول زخات من الأمطار يصحبها حدوث الرعد أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية.