تبوك.. فحص أكثر من 100 ألف نخلة خلال ديسمبر

وأشار السالمي إلى أن إدارة الزراعة ممثلة في مركز "وقاء" قامت في ذات الفترة بفحص 103747 نخلة، وقدمت 314145 لقاحًا، وأصدرت 15 سجلًّا زراعيًّا، وتجديد 16 ترخيص قوارب صيد، و49 جولة بحرية.