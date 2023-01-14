تبوك.. فحص أكثر من 100 ألف نخلة خلال ديسمبر

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك 446 جولة رقابية وتفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي لأسواق النفع العام والمسالخ، على مستوى عموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة؛ للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي: الهدف من الجولات التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بأنظمة الوزارة، إضافةً إلى تنظيم الأنشطة والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف: إدارة الأسواق والمسالخ نفذت 182 جولة رقابية لأسواق الخضار، و134 جولة للمسالخ، و130 جولة لأسواق الأسماك واللحوم، تضمنت إصدار المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بالأنظمة واللوائح.
وأشار السالمي إلى أن إدارة الزراعة ممثلة في مركز "وقاء" قامت في ذات الفترة بفحص 103747 نخلة، وقدمت 314145 لقاحًا، وأصدرت 15 سجلًّا زراعيًّا، وتجديد 16 ترخيص قوارب صيد، و49 جولة بحرية.
وأكد أن الفرق الفنية الميدانية بالمنطقة تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة لتعزيز دور الوزارة الحيوي في الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.