عقد اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي

عقد وكلاء وزارات الداخلية للتحضير للاجتماع الـ (39) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة 24 – 26 أكتوبر 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، بحضور وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء هزاع بن مبارك الهاجري .
وفي بداية الاجتماع، ألقى رئيس الاجتماع كلمة ترحيبية عبر من خلالها عن تحيات وتمنيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لوكلاء وزارات الداخلية بالتوفيق والنجاح لهذا الاجتماع.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس، والاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي4)، والربط الأمني التقني المشترك، وما استجد من أعمال.