عقد اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي

عقد وكلاء وزارات الداخلية للتحضير للاجتماع الـ (39) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة 24 – 26 أكتوبر 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، بحضور وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء هزاع بن مبارك الهاجري .