"نيوم" تعلن عن مسارات مبتكرة للضيافة تقدمها فنادق عالمية في تروجينا

ويعمل فريق فنادق 25 ساعة جنبًا إلى جنب مع المؤسس كريستوف هوفمان وStudio Aisslinger في برلين، من أجل تقديم تصميم معماري فريد من نوعه يرمز إلى المستقبل، ويشمل إشارات إلى تراث جبال الألب, ويضم الفندق سينما داخلية، ومطعمًا بمفهوم من المزرعة إلى المائدة، ومطعمًا مع حمام سباحة أعلى الفندق.