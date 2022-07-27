"الهيئة الملكية للعلا" تطلق "برنامج العلا للابتعاث" لمدّ جسور التواصل مع جامعات العالم

وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تجويد مخرجات "برنامج العلا للابتعاث"، وما يتصل بتطوير رأس المال البشري، من خلال برنامج تأهيلي؛ حيث أطلقت في شهر نوفمبر من العام الماضي "معهد العلا للغات". ويتكون البرنامج التأهيلي الذي يمتد لثمانية أشهر من عدد من المسارات التدريبية: المهارية، واللغوية، والتعريفية، والأنشطة والفعاليات، ويتلقى فيها المرشحون والمرشحات عددًا من الدورات وورش العمل التي تؤهلهم لبدء تعليمهم الأكاديمي في دول الابتعاث.