"إغاثي الملك سلمان" يوزع 300 سلة غذائية في كوماسي بغانا
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 300 سلة غذائية في مقاطعة كوماسي بجمهورية غانا، استفاد منها 1.800 فرد، ضمن مشروع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية غانا لعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان لإغاثة الدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 700 سلة غذائية في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها 5.296 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء في شهر رمضان المبارك.
في سياق متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 19 طناً من السلال الغذائية في مدينة تيتوفا بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 2.000 فرد، ضمن مشروع سلة إطعام للعام 2023م.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.