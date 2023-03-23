"إغاثي الملك سلمان" يوزع 300 سلة غذائية في كوماسي بغانا

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 700 سلة غذائية في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها 5.296 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.