شاشة عملاقة لنقل مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للحضور بقاعة التصفيات النهائية

وهيأت الوزارة الشاشة العملاقة لتكون خلف المتسابق خلال جلسة الاستماع، ومن خلالها يطلع الزوار على تلاوة المتسابق بشكل مباشر من صفحات المصحف الشريف، كما تقدم معلومات تفصيلية للمتسابق خلال تلاوته عن اسمه ودولته والفرع الذي يسارك فيه.