الحقيل يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في الطائف.. ويطلع على سير الأعمال في مشروع "مدينة الورود" السكني

في إطار توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بضرورة قيام الوزراء والمسؤولين بزيارات تفقدية لمناطق المملكة لتفقد سير العمل في المشاريع وتلمس احتياجات المواطنين من المرافق والخدمات والمشاريع، تفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عدداً من المشاريع التنموية في محافظة الطائف، كما اطلع معاليه على سير الأعمال في مشروع مدينة الورود السكني الذي تحتضنه محافظة الطائف، بهدف الاطلاع على مستوى الإنجاز في المشروع الذي يهدف لتعزيز المعروض السكني وتوفير الخيارات السكنية الملائمة للأسر السعودية في المحافظة.