23 جهة مشاركة يتنافسون على جائزة المدينة المنورة للبيئة بدورتها الأولى

ونظرًا للتنوع الكبير في الطبيعة البيئية بمنطقة المدينة المنورة، فقد تم تحديد 7 أفرع لتكون مجالات التنافس في الحصول على الجائزة "مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي، استخدام بدائل البلاستيك، إنتاج أعمال التوعية البيئية، البحث والابتكار في مجالات البيئة، إعادة التدوير، مكافحة الانبعاث الكربوني، والبيئة البحرية"، ولكونها تطرح للمرة الأولى فقد تم الاقتصار على الثلاثة الأفرع الأولى، على أن يُتاح الاشتراك فيها للقطاعات "الحكومية، والخاصة، والأهلية"، ومن ثم تكون المرحلة الثانية شاملة كافة أفرع الجائزة السبعة، وستتاح الفرصة لمشاركة فئات إضافية ستشمل الباحثين والمتطوعين من فرق وأفراد.