"الأمن السيبراني" يحذّر من ثغرة أمنية بمنتجات Chrome والتحديث الشهري لنظام Android

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.
ونشرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لنظام (Android)؛ فيما أصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.
وقال المركز إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) لإعادة استخدام الذاكرة وتنفيذ تعليمات برمجية، ورفع وترقية صلاحيات المستخدم، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، وإفشاء معلومات.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة Chrome 116 (116.0.5845.172) لنظام Android؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/chrome-for-android-update.html
وأصدرت Android توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط أدناه:
https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-09-01