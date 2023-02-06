"الأمن البيئي" يضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (33) مخالفًا لنظام البيئة، (30) مواطنًا، ومواطناً خليجياً، ومقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة الرياض ومتنزه السودة.