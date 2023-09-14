غسان بكري: زيادة عدد المستفيدين من دعم برنامج "ريف السعودية" إلى أكثر من 57,511 مستفيدًا

وأوضح بكري، أن إجمالي قيمة الدعم المباشر الذي قدّمه برنامج ريف للمستفيدين حتى الآن، تجاوز (1,760) مليون ريال، محققًا نسبة (61%) من مستهدف الإنتاج؛ حيث يقوم البرنامج بتقديم دعم مادي مباشر للقطاعات التي يشملها البرنامج، لتمكينهم وتنمية أنشطتهم الزراعية، إلى جانب رفع مستوى المعيشة وتحسين نمط الحياة، لصغار المزارعين والمنتجين، وزيادة كفاءتهم الإنتاجية، مضيفًا أن البرنامج قدّم دعمًا لـ (95) مشروعًا، بقيمة إجمالية بلغت (1,500) مليون ريال، حيث أسهمت تلك المشاريع في دعم الأمن الغذائي بنحو (350) ألف طن من المحاصيل الزراعية المتنوعة التي دعمها البرنامج، والتي وصلت إلى (64) منتجًا زراعيًا.