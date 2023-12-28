"الغذاء والدواء" و"الصحة العالمية" تقيمان برنامجًا تدريبيًّا لتطوير مواصفات الأجهزة الطبية

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية جددت اختيارها للهيئة العامة للغذاء والدواء كمركز للتعاون الدولي في مجال تشريعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، ووافقت على تحويله إلى مركز عالمي يغطي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وأعمال منظمة الصحة العالمية العلمية والفنية دوليًّا؛ وذلك تتويجًا لإسهام المركّز في مساعدة الدول الناشئة بمجال الرقابة والتنظيم من خلال عقد العديد من الورش التعليمية والدورات التدريبية لبناء القدرات التشريعية لعدد من الدول المختلفة في قارة إفريقيا ودول شرق البحر الأبيض المتوسط.