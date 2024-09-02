طرح 4 فرص استثمارية في مواقع متعددة بمدينة الباحة

وتضمنت الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مبنى تجاري على مساحة 8.193 مترًا مربعًا، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري على مساحة 287.95 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 1523.42 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 3991.99 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 1574.66 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة.