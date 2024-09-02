محليات

طرح 4 فرص استثمارية في مواقع متعددة بمدينة الباحة

"الأمانة" تدعو إلى التعرف على التفاصيل عبر تطبيق "فرص"
أمانة الباحة
أمانة الباحة
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أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح 4 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة؛ وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وتضمنت الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مبنى تجاري على مساحة 8.193 مترًا مربعًا، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري على مساحة 287.95 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 1523.42 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 3991.99 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 1574.66 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة.

ودعت الأمانةُ المستثمرين الراغبين في التنافس، إلى الاطلاع على كل الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة، من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

الباحة
أمانة الباحة
فرص استثمارية

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