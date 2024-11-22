قادة اليابان وبريطانيا وإيطاليا يستقطبون السعودية في مشروع مقاتلة شبح متطورة

اجتمع قادة اليابان وبريطانيا وإيطاليا في البرازيل؛ لاستقطاب المملكة العربية السعودية إلى مشروع تطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس، وذلك وفقاً لمصادر مقرّبة من الحكومة اليابانية.
يأتي هذا التحرُّك كجزءٍ من مبادرة متعدّدة الجنسيات تُعرَف باسم برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، الذي يهدف إلى تطوير مقاتلة شبح متطورة.
ووفقاً لموقع "asahi" الياباني، عُقدت هذه المناقشات في 19 نوفمبر الجاري، على هامش قمة مجموعة العشرين، وتمّ خلالها بحث الفوائد في إدماج السعودية الغنية بالنفط في البرنامج، ودورها القوي على المستوى العالمي.
ورغم السرية الكبيرة التي تحاط حول المعلومات المتعلقة بالطائرة، فإن انضمام السعودية يُعد فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الدفاع؛ مما يعكس دور المملكة المتزايد في صناعة الطيران وقدراتها العسكرية العالمية.