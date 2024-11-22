قادة اليابان وبريطانيا وإيطاليا يستقطبون السعودية في مشروع مقاتلة شبح متطورة

ووفقاً لموقع "asahi" الياباني، عُقدت هذه المناقشات في 19 نوفمبر الجاري، على هامش قمة مجموعة العشرين، وتمّ خلالها بحث الفوائد في إدماج السعودية الغنية بالنفط في البرنامج، ودورها القوي على المستوى العالمي.