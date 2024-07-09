"أمانة الأحساء" تطلق منصة التميز المؤسسي وتطور 25 نظامًا إلكترونيًّا

وأضاف الفقير: قدمت الأمانة خلال الفترة ذاتها الدعم الفني للعملاء، وتضمن ذلك معالجة 25 طلبًا بمنصة إسناد، والتفاعل مع 481 رسالة بريد إلكتروني، والتعامل مع 429688 رسالة نصية، ودعم 49 طلبًا لضم الزوائد للأراضي، ودعم 123 طلبًا مقدمًا من لجنة التظلمات، إضافة إلى تقديم الخدمات البلدية لـ 2032 عميلاً في مراكز الخدمة بمقر الأمانة والوكالات والبلديات والمركز السعودي للأعمال، والتفاعل مع 17499 بلاغًا عبر مركز البلاغات والطوارئ "940".