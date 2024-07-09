"أمانة الأحساء" تطلق منصة التميز المؤسسي وتطور 25 نظامًا إلكترونيًّا

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن وكالة التحول الرقمي أطلقت خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 منصة التميز المؤسسي، التي تعزز أتمتة جميع إجراءات الأمانة التي تم توحيدها بهدف مراقبة وقياس أداء الإجراءات بسهولة لـ(الوكالات - البلديات - الإدارات)؛ ما يعزز التحسين المستمر للجودة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي، وامتدادًا لمساعي الأمانة نحو تطوير خدماتها، وتعزيزًا للتحول الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصولاً إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة.
وأفاد "بووشل" بأن خطوات أمانة الأحساء تمت أيضًا لتطوير 25 نظامًا إلكترونيًّا، ونقلها على منصة (APEX)، تلك المنصة التي تتيح إمكانية إنشاء تطبيقات تتسم بالأمان وقابلية التوسع، وتحتوي على ميزات عالية المستوى، ويمكن توزيعها في أي مكان على السحابة، أو محليا.
من ناحيته، كشف وكيل الأمانة للتحول الرقمي م. محمد الفقير أن الربع الثاني من العام الحالي 2024 شهد عبر "منصة بلدي" تنفيذ 2088 طلبًا للرخص التجارية، و4640 طلبًا للرخص الإنشائية، و6384 طلبًا لرخص تنسيق البنى التحتية، و29 طلبًا لتطوير السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى تلقي 96 طلب منافسة على الفرص الاستثمارية.
وأضاف الفقير: قدمت الأمانة خلال الفترة ذاتها الدعم الفني للعملاء، وتضمن ذلك معالجة 25 طلبًا بمنصة إسناد، والتفاعل مع 481 رسالة بريد إلكتروني، والتعامل مع 429688 رسالة نصية، ودعم 49 طلبًا لضم الزوائد للأراضي، ودعم 123 طلبًا مقدمًا من لجنة التظلمات، إضافة إلى تقديم الخدمات البلدية لـ 2032 عميلاً في مراكز الخدمة بمقر الأمانة والوكالات والبلديات والمركز السعودي للأعمال، والتفاعل مع 17499 بلاغًا عبر مركز البلاغات والطوارئ "940".