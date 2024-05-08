أمانة العاصمة المقدسة تدشن مبادرة "شوارع بلا أتربة"

من جانبه، قال أمين العاصمة المقدسة، الأستاذ مساعد الداود: نسعى جاهدين لجعل جميع شوارع مكة المكرمة خالية من الأتربة؛ لرفع جودة النظافة؛ ما سينعكس على جودة الهواء والمعيشة.. وأدعو المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عبر تطبيق بلدي، أو عبر مركز البلاغات الموحد 940، عن الملاحظات كافة حول الخدمات البلدية.