أمانة العاصمة المقدسة تدشن مبادرة "شوارع بلا أتربة"

دشّنت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة جديدة تحت شعار "شوارع بلا أتربة" بهدف إزالة الأتربة والنفايات من الشوارع والميادين العامة، ورفع مستوى الامتثال، وتحسين المشهد البصري داخل شوارع وأحياء مكة المكرمة.
من جانبه، قال أمين العاصمة المقدسة، الأستاذ مساعد الداود: نسعى جاهدين لجعل جميع شوارع مكة المكرمة خالية من الأتربة؛ لرفع جودة النظافة؛ ما سينعكس على جودة الهواء والمعيشة.. وأدعو المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عبر تطبيق بلدي، أو عبر مركز البلاغات الموحد 940، عن الملاحظات كافة حول الخدمات البلدية.
وتمثلت المبادرة في تجهيز عددٍ من الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للنظافة من العمال والمشرفين مزودين بأحدث الأجهزة والآليات تم توزيعها جغرافيًا حسب النطاق الإشرافي للأمانة.