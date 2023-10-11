ميماك أوجلفي تعيّن غسان مرقة رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الأوشط وشمال أفريقيا وجون مارشانت رئيساً لمجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأعربت باتو نيوتمونز، الرئيسة التنفيذية لشركة ميماك أوجلفي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والتي عملت بشكلٍ وثيق مع غسان خلال فترة قيادتها لشبكة الشركة في المنطقة، عن ثقتها بقدراته وقالت: "لقد شهدت، على امتداد سنوات عملي مع غسان، وبوجوده إلى جانبي كشريك في قيادة شركة ميماك أوجلفي في المنطقة، شغفه والتزامه بقيّم شركتنا والمواهب والعملاء. وكان له دور فعال في مسيرة نجاحنا لفترة طويلة، وليس لدي أي شك في أن ميماك أوجلفي، ستشهد المزيد من النجاح والتطور في ظل قيادته الجديرة بالثقة".