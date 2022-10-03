ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1665.29 دولارًا للأوقية

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.2%؛ مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، وأبدى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي) تصميمًا على رفع أسعار الفائدة على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وأبدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لايل برينارد يوم الجمعة دعمها الكامل لخطة البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.