شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يزور مدرسة محمد الفاتح بعاصمة الجبل الأسود "بودغوريتشا"

ضمن برنامج زيارته الرسمية التي وقّع خلالها مذكرة تفاهم في مجالات العمل الإسلامي، وعقد لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الدولة؛ زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -يوم أمس- مدرسة محمد الفاتح بوسط عاصمة الجبل الأسود بودغوريتشا.
وتَجَول الوزير "آل الشيخ" بمرافق المدرسة التي تعتني بنشر وتعليم العلوم الإسلامية؛ مستمعًا من رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجبل الأسود رفعت فيزيتش لشرح وافٍ عن برامجها وجهودها في خدمة مسلمي الجبل الأسود.
وأكد "آل الشيخ" في كلمته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في المدرسة، أن الإسلام دين وسط جاء رحمة للعالمين، وينبغي الاعتزاز به والمحافظة على الهوية الإسلامية؛ مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأخلاق النبيلة والعفة ومحبة الآخرين ليكونوا خير من يمثل الإسلام.
ولفت إلى أن الإسلام أمر بالرحمة مع كل الناس وحرم الإرهاب والقتل والتخريب، والإسلام هو عبادة الله وحده وهو العمل الجاد لبناء الإنسان والوطن.
وحث "آل الشيخ" الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد لنهل العلوم من مصادرها والتحلي بالأخلاق والقيم التي حث عليها الإسلام؛ مُحَذرًا من دعاة السوء الذين يحاولون تشويه صورة الإسلام النقية البعيدة عن التطرف والغلو.
ورافق "آل الشيخ" -خلال زيارته للمدرسة- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم في الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي.