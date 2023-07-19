شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يزور مدرسة محمد الفاتح بعاصمة الجبل الأسود "بودغوريتشا"

وأكد "آل الشيخ" في كلمته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في المدرسة، أن الإسلام دين وسط جاء رحمة للعالمين، وينبغي الاعتزاز به والمحافظة على الهوية الإسلامية؛ مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأخلاق النبيلة والعفة ومحبة الآخرين ليكونوا خير من يمثل الإسلام.