"سعود الطبية" تنجح في زراعة PEEK لمريض عانى كسوراً بالجبهة إثر حادث مروري

واصلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إنجازاتها النوعية في مجال الجراحة التجميلية للوجه والفكين؛ ونجح فريق طبي متخصّص في زراعةPEEK لمريض عانى كسوراً في الجبهة إثر حادث مروري.
وأوضحت "المدينة" أن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى الأسنان الدكتور هيثم بن تريكي؛ باشر الحالة التي تعرّضت لحادثٍ عام 2021، وهو في مقتبل العمر؛ ما أسفر عن كسور عدة في مقدمة الرأس "الجبهة"، حيث تمّ علاجه وتثبيت الكسور بصفائح معدنية، ومع مرور الوقت، اشتكى المريض من التعرُّض لحالات مضايقة نتيجة وضوح الصفائح المعدنية.
وأشارت "المدينة"، إلى أنه بفضل التطورات التكنولوجية في مجال الجراحة، تمّ اقتراح حلٍ مبتكرٍ لحالة المريض، حيث تمّت زراعة قطعة PEEK وهي عبارة عن زراعة ملائمة حيوياً للمريض ومصنّعة من مادة الإيثيركيتون المتعدّدة ومخصّصة للمريض بشكلٍ ثلاثي الأبعاد بعد تخطيط جراحي افتراضي دقيق.
ونوّهت "المدينة" بأن الحالة تعد من الحالات النوعية لديها، حيث تمّ استخدام مادة PEEK في زراعةٍ لتصحيح الجمال وتحقيق التكامل الوظيفي للمريض، وبعد الجراحة الناجحة، استرجع المريض؛ ليس فقط شكله الجمالي، بل ثقته بنفسه أيضاً.
وأفادت "المدينة" بأن هذه النجاحات الطبية تشكّل خطوة مهمة في تطوير العلاجات التجميلية، وإيجاد حلولٍ مبتكرة لتحسين نوعية حياة المرضى.