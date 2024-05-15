"سعود الطبية" تنجح في زراعة PEEK لمريض عانى كسوراً بالجبهة إثر حادث مروري

وأوضحت "المدينة" أن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى الأسنان الدكتور هيثم بن تريكي؛ باشر الحالة التي تعرّضت لحادثٍ عام 2021، وهو في مقتبل العمر؛ ما أسفر عن كسور عدة في مقدمة الرأس "الجبهة"، حيث تمّ علاجه وتثبيت الكسور بصفائح معدنية، ومع مرور الوقت، اشتكى المريض من التعرُّض لحالات مضايقة نتيجة وضوح الصفائح المعدنية.