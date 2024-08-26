تنوي السعودية المشاركة في تصنيعها.. تعرف على أقوى مقاتلة هجومية في العالم من الجيل السادس

وأشار "سينجولاني" خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران قبل أسابيع قليلة، إلى أن وجود المملكة العربية السعودية كشريك رابع يمكن أن يكون مفيدًا للغاية للتحالف، خصوصًا إذا كان هناك إعادة تخصيص للموارد بعد مراجعة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة، لافتًا إلى القدرة الصناعية المحتملة، والعمالة الجيدة التي يمكن للمملكة أن تجلبها إلى المشروع.