ملايين تتقاطر وللأئمة تاريخ.. قلوب المسلمين تتلهف لـ"ليلة ختم القرآن من الحرمين"

يذكر أن رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور عبدالرحمن السديس؛ تفرَّد بختم القرآن الكريم ودعاء الختم منذُ عام: 1412هـ إلى عام 1444هـ، بعد أن خلف مبكي الملايين، إمام وخطيب المسجد الحرام الراحل عبدالله الخليفي -رحمه الله- والذي كان قد تولى ختم القرآن الكريم ودعاء الختم من عام 1378هـ إلى عام 1411هـ.