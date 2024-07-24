"أمانة جدة" تستعرض آلية التعامل مع 16 أمر تغيير بالمشاريع

استعرضت وكالة بلديات المحافظات بأمانة جدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، ضمن ورشة "ضوابط أوامر التغيير للمشاريع"، آلية التعامل مع 16 أمر تغيير وطرق التعامل معها، منها ما هو متعلق بتمديد العقود نتيجة توقف أعمال المشروع، وتعديل جداول الكميات، وزيادة الأعمال الإضافية، واستحداث البنود، والسحب الجزئي، إضافة إلى أوامر التغيير التي تُعرض على لجان فحص العروض، وإنهاء العقود بحالاتها "الوجوبي والجوازي والاتفاقي".
واستهدفت الورشة منسوبي ومنسوبات "الأمانة" لرفع المستوى المعرفي لدى العاملين في مجال العقود والمشاريع من قانونيين وماليين وفنيين.
ولخّص مقدّم الورشة خالد بن فيصل الشريف؛ أهداف ورشة العمل، في "مساعدة المختصين في تجهيز المستندات اللازمة لأوامر التغيير مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية عند إعدادها، التي تسهم بشكلٍ كبيرٍ في دراسة هذه المستندات بشكل أدق وأسرع".
وأضاف الشريف: "تهدف ورشة العمل، إلى التعرُّف على سير تدفق المنافسة، ومراحل دورة حياة المشروع، وتفويض الصلاحيات، لرفع الوعي لدى كل من له علاقة بالمشاريع في الجهات الحكومية".
وتضمنت محاور ورشة عمل "ضوابط أوامر التغيير للمشاريع" أيضاً، نبذة موجزة عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتعرُّف على مراحل سير المنافسة، ومهارات إعداد وتجهيز مستندات أوامر التغيير.