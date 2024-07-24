"أمانة جدة" تستعرض آلية التعامل مع 16 أمر تغيير بالمشاريع

استعرضت وكالة بلديات المحافظات بأمانة جدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، ضمن ورشة "ضوابط أوامر التغيير للمشاريع"، آلية التعامل مع 16 أمر تغيير وطرق التعامل معها، منها ما هو متعلق بتمديد العقود نتيجة توقف أعمال المشروع، وتعديل جداول الكميات، وزيادة الأعمال الإضافية، واستحداث البنود، والسحب الجزئي، إضافة إلى أوامر التغيير التي تُعرض على لجان فحص العروض، وإنهاء العقود بحالاتها "الوجوبي والجوازي والاتفاقي".