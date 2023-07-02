محليات

الأفواج الأمنية بجازان تطيح بشخصين لترويجهما 237 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص
الأفواج الأمنية بجازان تطيح بشخصين لترويجهما 237 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما (237) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

دوريات الأفواج الأمنية
قات

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