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هذه أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة قادمة
درجة الحرارة العظمى اليوم 47 مئوية بكل من مكة المكرمة وينبع
رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.
وتوقع المركز أن تنشط رياح سطحية تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ومنطقة نجران.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 مئوية بكل من مكة المكرمة وينبع، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 17 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة الدمام 95%.