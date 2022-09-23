"شوارع جازان" تتوشح بالأخضر.. 9328 عَلَمًا احتفالًا باليوم الوطني الـ92

تُشارك أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ25 التابعة لها، أهالي المنطقة احتفاءهم بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بتركيب 179 مجسمًا جماليًّا مضيئًا في شوارع مدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة، تحتوي على بعض العبارات والشعارات الوطنية، وتركيب 9328 عَلَمًا؛ ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية.