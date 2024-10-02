مشاركان في ندوة بـ"كتاب الرياض": المملكة تملك ثقافة بصرية غنية وأرشيفها متنوع

أكد المشاركان في ندوة "ما الذي تقوله لنا الصورة الفوتوغرافية؟" التي نظمت في معرض الرياض الدولي للكتاب، مساء اليوم "الأربعاء"؛ أن المملكة تملك ثقافة بصرية ثرية وغنية مجسدة في النقوش الصخرية، ونماذج التراث المعماري المتنوعة، ومنتجات الحرف اليدوية المختلفة، ومخرجات هذه الأشكال البصرية تُشكل أرشيفًا بصريًّا سعوديًّا متنوعًا، موضحين أن الصورة تنقل رسالة من المصور إلى المتلقّي، ولفتا إلى أن المصور يجب أن يكون مثقفًا قارئًا للكتب؛ لكي يفهم ثقافة المجتمع الذي يمارس مهنة التصوير فيه.