عبر خطة تتبنى منهجيات علمية.. "الالتزام البيئي" يعيد الحياة إلى ألف موقع متدهور بيئيًا

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للأداء البيئي في المركز د. عبدالرحمن الشهري، أن أهمية هذه الخطة الوطنية تكمن في وقف التدهور البيئي، والذي سبب تغيرًا في طبيعة البيئة المحيطة بتلك المواقع وأخلّ بالتوازن الطبيعي بين العناصر الطبيعية للأرض بشكل مباشر أو غير مباشر، والذي تسببت بتدهور في الأوساط البيئية وتأثيرًا على الصحة العامة.