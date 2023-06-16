لجنة تحكيم "جادة الإبل" بتبوك تعلن أسماء الفائزين في فئة دق "حمر وشقح ووضح"

وتفصيلاً، جاءت أسماء الفائزين في فئة دق بكار للون الحمر بتحقيق الفردية "داره" لمالكها عبدالعزيز بن فهاد السعدي، وجاءت في المركز الثاني الفردية "خيرة" لمالكها شداد محمد المطيري، وحصل المشارك عبدالله بن محارب العتيبي على المركز الثالث بالفردية "لهايب"، وحقق المركز الرابع المشارك حمد بن محمد آل منصور بالفردية "قف"، وجاء في المركز الخامس المشارك سعد بن محمد الدوسري بالفردية "عوامه".