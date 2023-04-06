في بيان مشترك.. المملكة وإيران تتفقان على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات وتسهيل منح التأشيرات

واتفق الجانبان على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضيّ قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد، ومواصلة التنسيق بين الفِرَق الفنية في الجانبين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات العمرة.