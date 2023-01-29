مستشفيات سليمان الحبيب تُفعّل تقنية الذكاء الاصطناعي "Artificial Intelligence" لقراءة أشعة الماموجرام

ويأتي تفعيل هذه التقنيات حرصًا من المجموعة على توفير مثل هذه التكنولوجيا، التي تمثل توجهًا استراتيجيًّا، يهدف إلى قيادة الابتكار في الرعاية الصحية، كما أن هذه الخطوة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تسعى لأن تغدو المملكة نموذجًا رائدًا للذكاء الاصطناعي في العالم.