مستشفيات سليمان الحبيب تُفعّل تقنية الذكاء الاصطناعي "Artificial Intelligence" لقراءة أشعة الماموجرام

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تفعيل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (Al)، لقراءة صور أشعة الماموجرام، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كأول القطاعات الصحية الخاصة على مستوى المملكة؛ وذلك بعد نجاح التجربة التي قامت بها المجموعة بتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي على مدار الستة أشهر الماضية.
وقال د.ناصر الدوسري المدير الطبي لأقسام الأشعة بالمجموعة: تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المجموعة الرامية، لمواكبة آخر التطورات العلمية والبحثية والتكنولوجية، وتسهل عملية الكشف المبكر عن حالات سرطان الثدي، وتوفر رعاية صحية مبكرة للنساء عن طريق زيادة دقة وسرعة تشخيص السرطان، كما أنها تسهم في تحسين طرق المسح الطبي، والتشخيص وتقديم خدمات أفضل للمرضى.
الجدير بالذكر أن المجموعة كانت قد أطلقت تقنية قراءة أشعة الماموجرام باستخدام الذكاء الاصطناعي في وقت سابق؛ وذلك على نطاق ضيق من أجل تقييم التجربة، وبعد النجاح الكبير الذي حققته، تم إطلاقها بشكل رسمي حاليًا، وهي متوفرة في كافة مستشفيات المجموعة.
ويأتي تفعيل هذه التقنيات حرصًا من المجموعة على توفير مثل هذه التكنولوجيا، التي تمثل توجهًا استراتيجيًّا، يهدف إلى قيادة الابتكار في الرعاية الصحية، كما أن هذه الخطوة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تسعى لأن تغدو المملكة نموذجًا رائدًا للذكاء الاصطناعي في العالم.