يوم الوطن..."الهاجري": من حق كل مواطن أن يفتخر ويعتز بإنجازات بلادنا

وصف سفير الشباب العربي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية بأنه يوم تاريخي.
وقال السفير الهاجري إن ذكرى اليوم الوطني تروي قصة توحيد هذا الكيان الكبير على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه عندما تمكن من جمع الشمل وتوحيد الصفوف.
وأضاف في تصريح بهذه المناسبة أن يوم ذكرى التوحيد يوم مجيد يتجدد فيه الولاء والمحبة والتلاحم والثقة بين القيادة والشعب، وتستشعر فيه القيم التي أرساها مؤسس البلاد ورجاله المخلصون، وتستحضر فيها الإنجازات التي تحققت للمملكة والتنمية والتطور اللذين نعيشها في كافة المجالات التي أصبحت محط أنظار العالم، في يوم اعتزاز وافتخار كل مواطن ومقيم بكيان المملكة العربية السعودية، بلد الإسلام والتسامح والسلام والخير والعطاء لجميع الشعوب.
وتابع أن السياسات العامة التي تنتهجها المملكة في إرساء أسس الرعاية الاجتماعية تستند إلى المنطلقات الإسلامية المتأصلة في المجتمع السعودي والتي تعتبر رعاية الإنسان رسالة إنسانية يضطلع بها المسلم لدعم كيان المجتمع وإقامة البناء الاجتماعي المتكامل.
وهذه المنطلقات الفكرية والمرتكزات السياسية التي تعتمد عليها في توجهاتها الإنسانية ومواقفها المتعاطفة مع الدول والمجتمعات قد أعطت المساعدات السعودية صفة الخصوصية والتفرد، مشيرًا إلى أن ذلك نابع من تمسك قيادة هذه البلاد وشعبها بروح وقيم الإسلام.
وواصل: إن أهم ما يميز المواطن السعودي هو الحس الوطني الذي يملكه جميع أبناء هذا الوطن من خلال وقوفه صفًا واحدًا مع قيادته، وذلك حرصًا منه على استتباب الأمن حتى يعيش المواطن في رخاء مستمر، لافتًا إلى أن الدولة السعودية لا تزال تواصل عطاءها المستمر في خدمة الدين والوطن، ولعل نجاح موسم حج عام 1443 أكبر مثال على حرص قيادتنا الرشيدة على خدمة الدين من خلال خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم، من خلال تجهيز كافة الخدمات والسبل لتسهيل الحج عليهم.
وختم بأنه من حق كل مواطن أن يفتخر ويعتز بما تعيشه بلادنا من إنجازات تنموية، فقد كان ولا يزال إنسان هذا الوطن محور الاهتمام في كافة خطط وبرامج الدولة التنموية والحضارية، تعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا في شتى مناحي الحياة.