يوم الوطن..."الهاجري": من حق كل مواطن أن يفتخر ويعتز بإنجازات بلادنا

وواصل: إن أهم ما يميز المواطن السعودي هو الحس الوطني الذي يملكه جميع أبناء هذا الوطن من خلال وقوفه صفًا واحدًا مع قيادته، وذلك حرصًا منه على استتباب الأمن حتى يعيش المواطن في رخاء مستمر، لافتًا إلى أن الدولة السعودية لا تزال تواصل عطاءها المستمر في خدمة الدين والوطن، ولعل نجاح موسم حج عام 1443 أكبر مثال على حرص قيادتنا الرشيدة على خدمة الدين من خلال خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم، من خلال تجهيز كافة الخدمات والسبل لتسهيل الحج عليهم.