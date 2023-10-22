مع توقعات وصول تأثير "تيج" للمملكة.. تعرَّف على سجل الأعاصير والعواصف في بحر العرب

وبتاريخ 30 من يونيو عام 2016 -تسبّب منخفض جوي في حدوث بعض الأمطار على طول ساحل عُمان، وبتاريخ الثامن عشر من مايو عام 2018- وصل إعصار "ساغار" إلى ذروته في خليج عدن، مما أدى إلى هطول أمطار على ساحل اليمن، وبعد أسبوع فقط ضرب إعصار "ميكونو" جنوب غرب عُمان، بعدما عبر بجزيرة سقطرى اليمنية وبعدما نتجت عنه أضرار ضخمة، خلقت الأمطار الغزيرة الناتجة عنه البحيرات التي لم تشهد منذ 20 عامًا في الربع الخالي، وأما الإعصار الذي طل بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر عام 2018 - وهو إعصار "لبان" أو "لوبان" فضرب شرق اليمن، حيث سقطت 290 مللي من الأمطار وتسبّب في تشريد وقتل وتدمير منازل.