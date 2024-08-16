"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وموجة حارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والكامل وبحرة والليث والقنفذة ومكة المكرمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.