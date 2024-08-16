"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والباحة ونجران وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والكامل وبحرة والليث والقنفذة ومكة المكرمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد نجران أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية المهد والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
كما تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.