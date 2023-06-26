"الأمن البيئي" يضبط 45 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 45 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 39 مواطنًا، ومواطن خليجيي، و4 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي بلغت 994 متنًا من الإبل، و100 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.