جمعية الطيران السعودية تجيز هيكلها وتقر خطة عملها

وهنأ رئيس مجلس إدارة الجمعية الأعضاء الجدد، راجيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم، في ظل الدور المأمول من الجمعية في أعقاب تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من خسائر لحقت بقطاع الطيران، وما تتطلبه مرحلة التعافي من الجائحة من وجود منظمات على غرار الجمعية؛ للمساهمة في مساعدة الشركات الوطنية للوصول إلى تحقيق مستهدفاتها، إلى جانب دعم نجاح المبادرات الوطنية لتطوير قطاعات الطيران المدني المختلفة.