بالصور .. أبطال "العلوم والهندسة" يصلون الرياض بعد إنجازات كبيرة في "آيسف 2023"

تصوير - عبدالله النحيط: وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أرض الوطن، اليوم الأحد، حاملاً 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.