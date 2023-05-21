بالصور .. أبطال "العلوم والهندسة" يصلون الرياض بعد إنجازات كبيرة في "آيسف 2023"

تصوير - عبدالله النحيط: وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أرض الوطن، اليوم الأحد، حاملاً 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.
وتقدم الوفد في مطار الملك خالد الدولي الطالب محمد العرفج الفائز بالمركز الأول، في مجال الهندسة البيئية عن مشروعه المميز "استعمال سائل تلامس لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون بالتجميد من مصادر الوقود والهواء الطلق بكفاءة عالية وسعر منخفض، وكذلك الفائز بالمركز الأول الطالب فيصل بن فهد المحيش من إدارة تعليم محافظة الأحساء.
وكان في استقبال المنتخب السعودي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" فيصل الدويش، والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، ووكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، وعددٌ من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى شركاء النجاح (الرعاة)، والجهات الإعلامية كافة، حيث سيكون هناك حفل استقبال للطلبة في مطار الملك خالد بالصالة الرابعة.
يُذكر أن المنتخب السعودي فاز في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع، وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض "آيسف 2023" إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.