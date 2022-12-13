محليات

من المربعانية إلى العقارب.. "الحصيني" يرسم خريطة لأيام الشتاء الـ 91

قال: فيها الشبط 26 يوماً أحياناً وأشد برد من المربعانية وتنتهي 18 رجب
من المربعانية إلى العقارب.. "الحصيني" يرسم خريطة لأيام الشتاء الـ 91
سبق
سبق

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن أيام الشتاء 91 يوماً، مشيراً إلى أنها تشمل "المربعانية" التي بدأت الأربعاء الماضي، وهي 39 يوماً وثلاثة نجوم، وتنتهي 21 جُمادى الآخرة الموافق 14 يناير.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن أيام الشتاء تضم أيضا "الشبط"، وهي 26 يوماً أحياناً وأشد برد من المربعانية وتنتهي 18 رجب.

وتابع: "العقارب" في 9 فبراير وهي 26 يوماً، وهما سعد الذابح وبلع، وتنتهي في 15 شعبان 7 مارس؛ حيث تبرد الأجواء عند هبوب رياح قطبية أو سيبيرية.

حالة الطقس
الأرصاد
المربعانية
عبدالعزيز الحصيني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org