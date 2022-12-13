من المربعانية إلى العقارب.. "الحصيني" يرسم خريطة لأيام الشتاء الـ 91

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن أيام الشتاء 91 يوماً، مشيراً إلى أنها تشمل "المربعانية" التي بدأت الأربعاء الماضي، وهي 39 يوماً وثلاثة نجوم، وتنتهي 21 جُمادى الآخرة الموافق 14 يناير.