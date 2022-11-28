"شؤون الحرمين" تطلق حملة "رقيم للذكاء الصناعي"

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية إكرام الغامدي، أن إطلاق الحملة يأتي لتعزيز مفهوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين، عن طريق إرسال رسائل توعوية عبر البريد الإلكتروني لجميع الوكالات بالرئاسة؛ حيث تتضمن الحملة مبادرة "التوعية التقنية" لرفع مستوى الثقافة وتعزيز معرفة الحلول التقنية.