التجارة تعلن نتائج انتخابات غرفة الرياض

وقال مختصون بشؤون الغرف ان غرفة الرياض بهذه الانتخابات سجلت حضورا قياسيا يعيد الحراك لمجتمع الغرف التجارية، ويعزو ذلك الى ما حققته غرفة الرياض كأكبر الغرف بالمنطقة والخليج من حراك واسع واكب المتغيرات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، وكانت الغرفة التي تولى عدد من أعضاءها حقائب وزارية ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد، قد حققت قفزات على عدة مستويات سواء على مستوى دراسة العديد من القضايا الاقتصادية عبر منتدى الرياض الاقتصادي الذي يعد احد اهم المنتديات المتخصصة في قضايا الاقتصاد الوطني، او على مستوى التواصل والتنسيق مع القيادات الحكومية حيث عالجت عبر ذلك العديد من التحديات التي واجهت قطاع الاعمال.