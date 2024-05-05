التجارة تعلن نتائج انتخابات غرفة الرياض

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة التاسعة عشرة (1445-1449هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم الاحد الموفق 5/5/2024 عبر نظام التصويت الإلكتروني.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد الأصوات للمرشحين اكثر (121768) صوتاً، فيما بلغ عدد المصوتين (54273) ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحًا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.
وقد اقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين وهم: -
1- ابراهيم ابن الشيخ (9976) صوت
2- فواز العطاوي العتيبي (8381) صوت
3- فيصل السهلي (7989) صوت
4- تركي خالد العجلان (7905) صوت
5- سلمان مسعد العتيبي (6578) صوت
6- عبدالسلام الماجد (6234) صوت
7- سالم علي العجمي (6058) صوت
8- نغيمش العجمي (5710) صوت
9- عجلان سعد محمد العجلان (5657) صوت
وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية بالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات.
وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين بالتنافس العادل.
وحظيت انتخابات غرفة الرياض الحالية بمتابعة واسعة تجاوزت مجتمع الاعمال الى مجتمع الرياض بكل شرائحه واطيافه، ويواكب هذا الاهتمام مكانة الغرفة التي تشكل احد اهم مؤسسات المجتمع المدني بالرياض والتي لعبت عبر 60 سنة الماضية أدوارا مهمة في دعم قطاع الاعمال والمشاركة المجتمعية.
وقال مختصون بشؤون الغرف ان غرفة الرياض بهذه الانتخابات سجلت حضورا قياسيا يعيد الحراك لمجتمع الغرف التجارية، ويعزو ذلك الى ما حققته غرفة الرياض كأكبر الغرف بالمنطقة والخليج من حراك واسع واكب المتغيرات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، وكانت الغرفة التي تولى عدد من أعضاءها حقائب وزارية ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد، قد حققت قفزات على عدة مستويات سواء على مستوى دراسة العديد من القضايا الاقتصادية عبر منتدى الرياض الاقتصادي الذي يعد احد اهم المنتديات المتخصصة في قضايا الاقتصاد الوطني، او على مستوى التواصل والتنسيق مع القيادات الحكومية حيث عالجت عبر ذلك العديد من التحديات التي واجهت قطاع الاعمال.