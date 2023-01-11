بين 2 و3 مئوية.. أكثر من مدينة تسجل درجات حرارة متدنية اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، مكة المكرمة والقنفذة 29 درجة، وجدة 28 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى؛ جاءت طريف في أدنى القائمة بـ2 درجة مئوية، تليها تبوك وحائل والقريات 3 درجات، وعرعر 4 مئوية، ثم بريدة والدوادمي ورفحاء والمجمعة 5 مئوية.
وسجلت بريدة وحائل وعرعر والباحة وسكاكا والطائف وحفر الباطن وبيشة ورفحاء والمجمعة أعلى رطوبة 100% و95%.