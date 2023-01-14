خلال الشتاء.. المتنزّهون في عسير ينجذبون إلى شواطئ البحر والسهول التهامية

وتعدّ محافظة البرك ومركزا القحمة والسعيدة، نقطة انطلاق للمتنزهين والصيادين الذين يقصدون الجزر البحرية القريبة التي تفاوتت مسافتها عن الشاطئ من ميل إلى 25 ميلًا بحريًّا، والبعض منها يصلها الزائر مشيًا على الأقدام مع انخفاض منسوب المياه أوقات الجزر، مثل حصر، وموقط، وماركا، وقطوع، وجبل ذهبان، وجزيرة أم القشع؛ وهي جزر تختلف تضاريسها؛ فمنها ما تتميز برمالها البيضاء وطبيعتها الساحرة، وتحيط بها فصائل متعدّدة من نباتات المنجروف، وبعضها يستمتع الزائر بمشاهدة الشعب المرجانية التي تشتهر بوفرة سمك الناجل فيها، وأخرى ذات تكوينات صخرية تشكّلت من عوامل التعرية، كما يشاهد الزائر في تلك الجزر المئات من حيوانات الدلافين والطيور المهاجرة كالنورس والفلامنجو والبجع والحمام البري والبحثة.