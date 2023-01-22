10 أيام وينطلق.. تفاصيل الرصد الآلي لـ"مخالفات حافلات المتخصص والتعليمي"

قالت الهيئة العامة للنقل: إنه تبقى 10 أيام على إطلاق مشروع الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي.
وتفصيلًا، أوضحت الهيئة -عبر حسابها على "تويتر"- أنه تعزيزًا للسلامة المرورية والتأكد من نظامية وجودة الحافلات، فقد بَقِيَ 10 أيام على تطبيق الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي.
وبيّنت أن مشروع الرصد الذي يتم بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، سيساهم في التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، ابتداء من تاريخ 10 رجب 1444هـ الموافق 1 فبراير 2023م.
وقالت الهيئة إن من أبرز إسهامات المشروع "الحفاظ علـى السـلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات".
وأشارت إلى أن المخالفات التي سوف يتم رصدها هي: "تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد".