10 أيام وينطلق.. تفاصيل الرصد الآلي لـ"مخالفات حافلات المتخصص والتعليمي"

وأشارت إلى أن المخالفات التي سوف يتم رصدها هي: "تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد".