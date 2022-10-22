حديقة السويدي تفتح أبوابها اليوم لزوار موسم الرياض 2022

وتستضيف منطقة حديقة السويدي، مهرجانًا أسبوعيًّا يعكس ثقافات: (الفلبين، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وسيريلانكا، والسودان، وبنغلاديش)، من خلال التركيز على تعريف الزوار بأنماط العيش في تلك الدول من حيث العادات، والموسيقى، والعروض الترفيهية، والاستعراض الشعبي لتلك البلدان.