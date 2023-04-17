الفرق الإسعافية بـ"هلال مكة" تعيد النبض لمقيمة سورية بجدة

وأشار بلجون إلى أن الفرقة الإسعافية استجابت للبلاغ بوقت قياسي مما سهل مباشرة الحالة وإكمال عملية الإنعاش القلبي الرئوي وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات، إلى أن عاد النبض، حيث تم نقلها إلى أقرب منشأة صحية لاستكمال علاجها وإسعافها.