الفرق الإسعافية بـ"هلال مكة" تعيد النبض لمقيمة سورية بجدة

قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون إن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة نجحت في إعادة النبض لمقيمة من الجنسية السورية في العقد السادس من العمر.
وأوضح الدكتور "بلجون" أن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم للهيئة بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بمحافظة جدة، وعلى الفور قام المرحل الطبي بإعطاء التعليمات الإسعافية لابن السيدة (المُبلغ) الذي قام بإجراء عملية الانعاش القلبي الرئوي للحالة.
وأشار بلجون إلى أن الفرقة الإسعافية استجابت للبلاغ بوقت قياسي مما سهل مباشرة الحالة وإكمال عملية الإنعاش القلبي الرئوي وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات، إلى أن عاد النبض، حيث تم نقلها إلى أقرب منشأة صحية لاستكمال علاجها وإسعافها.
وبيّن "بلجون" إلى أن استجابة المبلغ عن الحالة واتباعه التعليمات ساهم بشكل كبير في إنقاذ الحالة وهذا يدل على أهمية تعلم كافة أفراد المجتمع للإسعافات الأولية حيث إن المبلغ يكون أول شخص يباشر الحالة.