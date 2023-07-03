60 يومًا على انتهاء مهلة عودة المواشي والإبل المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

ونوّهت الوزارة في إطار حملة #حماية_الغطاء_النباتي التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته؛ إلى قُرب انتهاء المهلة الممنوحة لعودة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم، موضحةً أنه تبقى على انتهائها أقل من شهرين، داعية أصحاب ومُلّاك تلك المواشي للاستفادة من الفترة المتبقية والإسراع بإخراج مواشيهم قبل نهاية المهلة في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل، مشيرةً إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم؛ والتي تتضمن إلغاء تصاريح الدخول كافة، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.