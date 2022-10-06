"أم القرى" تنظِّم "الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة"

وأفاد، أنَّ الملتقى يركِّز على كفاءة وجودة الخدمات ورفع مستوياتها؛ بتأهيل العاملين وتطوير أدائهم في جميع نقاط الاتصال، واستعراض تحديات التَّحوُّل الرقمي لتحقيق تجارب متميزة، مبينًا أن تقديم الأبحاث يخضع لشروط يتوجب الالتزام بها لقبولها، علمًا أن جميع الأبحاث المقبولة ستُنشَر ضمن السِّجل العلميّ للملتقى، وسيتم اختيار الأبحاث المميزة منها لإدراجها ضمن العدد الخاص بالمجلات العلميَّة للجامعة.